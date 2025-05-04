جانتس يحمل إيران مسؤولية صاروخ مطار بن جوريون ويطالب برد قاسٍ على طهران

حمل العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إيران مسؤولية الصواريخ الباليستية على دولة إسرائيل وعليها أن تتحمل مسؤوليتها.

وقال جانتس: إطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل يجب أن يؤدي إلى رد قاس في طهران.

وتابع: إيران هي التي تطلق الصواريخ الباليستية على إسرائيل وعليها أن تتحمل مسؤوليتها.

إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مركز إسرائيل

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مركز إسرائيل.

وفي الوقت ذاته أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منظومات الدفاع الجوي تطلق صواريخ اعتراضية باتجاه صاروخ أطلق من اليمن، بالإضافة الي سماع دوي انفجارات في محيط مطار بن جوريون.

ومن جانبها أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن جوريون، وفرار ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

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