ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ترتيب هدافي الدوري الإسباني، يشهد جدول ترتيب الدوري الاسباني الموسم الجاري منافسة قوية بين ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ومبابي هداف ريال مدريد وذلك قبل الكلاسيكو المرتقب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة الإسباني الأحد 11 مايو الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة بالجولة الـ 35 من الليجا.

وستنقل المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة على قناة بي إن سبورت، التي تعد القناة الوحيدة التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 25 هدفا

كيليان مبابي ريال مدريد 24 هدفا

انتي بوديمير أوساسونا 18 هدفا

رافينيا برشلونة 16 هدفا

أيوزي بيريز فياريال 16 هدفا

أوهيان سانسيت أتلتيك بيلباو 15 هدفا

جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 15 هدفا

ألكسندر سورلوث أتلتيكو مدريد 13 هدفا

إنريكي غارسيا كيكي ديبورتيفو ألافيس 12 هدفا

فينيسيوس جونيور ريال مدريد 11 هدفا

دودي لوكيباكيو إشبيلية 11 هدفا

ثيرنو باري فياريال 11 هدفا

خافيير بوادو إسبانيول 11 هدفا

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة مع ريال مدريد في الجولة الـ 35 من الليجا.

ترتيب الدوري الاسباني قبل الكلاسيكو

1- برشلونة 79 نقطة

2- ريال مدريد 75 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 67 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 61 نقطة

5- فياريال 58 نقطة

6- ريال بيتيس 57 نقطة

7- سيلتا فيجو 46 نقطة

8- أوساسونا 44 نقطة

9- رايو فاليكانو 44 نقطة

10- ريال مايوركا 44 نقطة

11- ريال سوسييداد 43 نقطة

12- فالنسيا 42 نقطة

13- خيتافي 39 نقطة

14- إسبانيول 39 نقطة

15- إشبيلية 38 نقطة

16- جيرونا 38 نقطة

17- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

18- لاس بالماس 32 نقطة

19- ليجانيس 31 نقطة

20- بلد الوليد 16 نقطة

مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني:



برشلونة وريال مدريد، الأحد 11 مايو 2025، الجولة 35.

برشلونة وإسبانيول، الخميس 15 مايو، الجولة 36.

برشلونة وفياريال، الأحد 18 مايو، الجولة 37.

برشلونة وأتلتيك بلباو (يحدد الموعد لاحقًا) الجولة 38 والأخيرة.

مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة، الأحد 11 مايو 2025، الجولة 35.

ريال مدريد ومايوركا، الأربعاء 14 مايو، الجولة 36.

ريال مدريد وإشبيلية، الجولة 37.

ريال مدريد وريال سوسيداد، (يحدد الموعد لاحقًا)، الجولة 38 والأخيرة.

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