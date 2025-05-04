ثلاثي ريال مدريد يواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو ضد برشلونة

يواجه 3 لاعبين من صفوف ريال مدريد تهديدا بالغياب عن مواجهة برشلونة، المقررة الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الليجا.

ثلاثي مدريد مهدد بالغياب في الكلاسيكو

وقالت لصحيفة "آس" الإسبانية، سيغيب أوريلين تشواميني وداني سيبايوس ولوكاس فاسكيز عن الكلاسيكو، إذا حصلوا على بطاقة صفراء جديدة، في مباراة اليوم أمام سيلتا فيجو بالجولة الـ34.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطر يزداد على ريال مدريد هذه المرة، بسبب الوضع الحرج الذي تعيشه قائمة الفريق، نتيجة كثرة الغيابات.

ويلعب ريال مدريد اليوم مع سيلتا فيجو قبل أن يحل ضيفا على برشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل في مباراة حاسمة على صدارة الترتيب في الليجا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.