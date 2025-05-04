الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

ثلاثي ريال مدريد يواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو ضد برشلونة

ريال مدريد
ريال مدريد

يواجه 3 لاعبين من صفوف ريال مدريد تهديدا بالغياب عن مواجهة برشلونة، المقررة الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الليجا.

ثلاثي مدريد مهدد بالغياب في الكلاسيكو 

وقالت لصحيفة "آس" الإسبانية، سيغيب أوريلين تشواميني وداني سيبايوس ولوكاس فاسكيز عن الكلاسيكو، إذا حصلوا على بطاقة صفراء جديدة، في مباراة اليوم أمام سيلتا فيجو بالجولة الـ34.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطر يزداد على ريال مدريد هذه المرة، بسبب الوضع الحرج الذي تعيشه قائمة الفريق، نتيجة كثرة الغيابات.

ويلعب ريال مدريد اليوم مع سيلتا فيجو قبل أن يحل ضيفا على برشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل في مباراة حاسمة على صدارة الترتيب في الليجا.

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