هذا الحكم يدير كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني

أعلنت شبكة الريليفو الإسبانية، أن لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني اختارت الحكم هيرنانديز هيرنانديز لقيادة الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولة الـ 35 من الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة الإسباني الأحد 11 مايو الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

وستنقل المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة على قناة بي إن سبورت، التي تعد القناة الوحيدة التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



المثير للاهتمام أن هيرنانديز لم يتم تعيينه مطلقًا لإدارة مباراة بين برشلونة وريال مدريد تحت إشراف ميدينا كانتاليخو، حيث كان آخر لقاء يقوده بين الفريقين على ملعب كامب نو في الدوري الإسباني في ديسمبر 2019، وانتهى بالتعادل السلبي، أي أنه سيعود لمباريات الكلاسيكو بعد خمسة أعوام ونصف.

وفيما يلي مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني:



برشلونة وريال مدريد، الأحد 11 مايو 2025، الجولة 35.

برشلونة وإسبانيول، الخميس 15 مايو، الجولة 36.

برشلونة وفياريال، الأحد 18 مايو، الجولة 37.

برشلونة وأتلتيك بلباو (يحدد الموعد لاحقًا) الجولة 38 والأخيرة.

مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني:

ريال مدريد وبرشلونة، الأحد 11 مايو 2025، الجولة 35.

ريال مدريد ومايوركا، الأربعاء 14 مايو، الجولة 36.

ريال مدريد وإشبيلية، الجولة 37.

ريال مدريد وريال سوسيداد، (يحدد الموعد لاحقًا)، الجولة 38 والأخيرة.

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