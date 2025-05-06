الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يفاضل بين "الشريفين" لتدعيم الهجوم

محمد شريف
محمد شريف

يفاضل النادي الأهلي بين الثنائي محمد شريف مهاجم الخليج السعودي وأحمد شريف مهاجم فاركو لإختيار أحدهما للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي لتدعيم هجوم الفريق. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المصري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

مباراة الأهلي وحرس الحدود 

وفاز النادي الأهلي على نظيره فريق حرس الحدود، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأول الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي أخبار محمد شريف

مواد متعلقة

الأسطورة، صاحب عبارة "الأهلي فوق الجميع".. بطولات وإنجازات المايسترو صالح سليم مع القلعة الحمراء في الذكرى الـ 23 لرحيله

الكرواتي سلافن بيليتش يدخل ترشيحات خلافة كولر في قيادة الأهلي

ads

الأكثر قراءة

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

بعد قليل، مجلس الزمالك يجتمع لحسم مصير بيسيرو وعبد الواحد السيد

التعبئة والإحصاء: 6 ملايين مواطن يستفيدون من نظام الإيجار القديم

مقطع مرعب، حاولت إلقاء نفسها من الطابق العشرين وأنقذتها معجزة في آخر لحظة (فيديو)

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

الأهلي يفاضل بين "الشريفين" لتدعيم الهجوم

تشييع جثمان الفنان الراحل نعيم عيسى بالإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

أجراها القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 2019.. دراسة عن الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح وقت صيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج لعدم القدرة على الهدي

مفتي الجمهورية: نرحب بتوسيع وتعزيز التعاون مع الأوقاف القطرية لترسيخ الوسطية

وكيل الأزهر: العدو الصهيوني يحرص على تغييب فلسطين من ذاكرة الشباب وإضعاف الوعي بالقضية

المزيد
الجريدة الرسمية