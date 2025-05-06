لا يليق، علي جمعة ينتقد الأزهر الشريف

شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، انتقادا لموقف الأزهر الشريف، والذي أعلن رفضه مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال ثاني اجتماعات اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

انتقاد موقف الأزهر من رفض مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

ووجه الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، حديثه لممثل الأزهر الشريف، منتقدا نشر رفض مشروع القانون، بينما اللجنة ما زالت تناقش.

وقال الدكتور علي جمعة، موجها كلامه لممثل الأزهر الشريف: “ما حدث لا يليق واللجنة مستاءة، وما حدث مخالفة للأعراف البرلمانية وأبلغهم في الأزهر بذلك رسميا”.

انتقاد غياب دار الإفتاء عن اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب

من جانبه وجه حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، سؤالا: لماذا تغيب دار الإفتاء عن الاجتماعات؟.

وطالب بتضمين رأي دار الإفتاء في التقرير الصادر من اللجنة، بشأن مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وقال حمدي رزق: كيف يكون القانون عن الإفتاء ويختفي رأي دار الإفتاء ولا يشاركون في اجتماع اللجنة؟.

من جانبه أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن اللجنة الدينية تستمع لكافة الآراء، قائلا: وننتظر توصيات الإفتاء وكافة الجهات حتى آخر لحظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.