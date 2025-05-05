الإثنين 05 مايو 2025
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انفوجراف

كواليس أول خلاف بين وزير الأوقاف والأزهر بسبب مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى (إنفوجراف)

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الأزهر الشريف إصدار الفتوى الشرعية المعاهد الأزهرية تنظيم إصدار الفتوى الشرعية لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب وزارة الأوقاف وزير الأوقاف وكيل الأزهر الشريف وكيل الأزهر قانون تنظيم إصدار الفتوى

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انفوجراف

كواليس أول خلاف بين وزير الأوقاف والأزهر بسبب مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى (إنفوجراف)

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