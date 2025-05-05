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سياسة

الأزهر يعترض على منح لجنة بالأوقاف حق إصدار الفتوى

الأزهر يعترض على
الأزهر يعترض على منح الأوقاف الحق في إصدار الفتوى

شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اعتراض الأزهر الشريف، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في إصدار الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة. 

مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الفتوى الشرعية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف. 

الأزهر يرفض طلب الأوقاف بحقهم في إصدار الفتوى الشرعية 

وأشار الدكتور محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إلى أن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه ١٧٠ ألف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم ٥٠ ألف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك لا تسند لهم الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر.

وزير الأوقاف يؤكد أن العاملين خريجي الأزهر

توضيح وكيل الأزهر الشريف، جاء ردا على ما ذكره الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعدما طالب ببقاء المادة، لأن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر. 

برامج تدريب وتأهيل لمن يقوم بإصدار الفتوى الشرعية

وقال وزير الأوقاف: لا نقول أن جميع من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى، وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.

فيما رد وكيل الأزهر الشريف، قائلا: أنا مسئول شرعا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية.

الأزهر الشريف يرفض قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية 

وكشف وكيل الأزهر الشريف، أن هيئة كبار العلماء بسبب هذا الأمر انتهت إلى رفض مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

تساؤل عن الموقف من مواجهة الفوضى في إصدار الفتوى الشرعية 

من جانبه عقب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، متسائلا: هل نترك الفوضى كما هي؟.

الأزهر يتمسك بحقه في الفتوى مع دار الإفتاء المصرية 

ورد الدكتور محمد سعد الضويني، مشددا أن يبقى الوضع كما هو عليه، بأن تكون الفتوى مخصصة للأزهر ودار الإفتاء فقط قائلا: الأزهر يرفض وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى.

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