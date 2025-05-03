جذب الاستثمارات، تفاصيل لقاء وزير الخارجية بقطاع الأمريكتين في الوزارة

اجتمع د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع قطاع الأمريكتين بالوزارة، وذلك فى إطار متابعة العلاقات المصرية مع دول أمريكا الشمالية والجنوبية، والوقوف على سير العمل فى القطاعات المختلفة بالوزارة.

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الأمريكتين، باعتباره ركيزة أساسية في التعاون الثنائى بين مصر وشركائها من دول الأمريكتين، مشددا على أن جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتعزيز التبادل التجارى يشكل أولوية رئيسية للحكومة المصرية، خاصة فى ظل الفرص والإمكانيات الواعدة التى يتيحها التعاون مع دول الأمريكتين فى المجالات المختلفة.

وأشار وزير الخارجية فى هذا السياق إلى أهمية التوسع في مجالات التعاون مع دول الأمريكتين لتشمل مجالات الطاقة، وتطوير الصناعات، والرعاية الصحية، والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، مبرزا أهمية العمل على تشجيع السياحة لمصر وفتح أسواق جديدة للسوق السياحى فى مصر.

وقد استمع الوزير عبد العاطى من قيادات وأعضاء قطاع الأمريكتين لشرح تفصيلى حول تطور العلاقات الثنائية مع دول الأمريكتين والتصورات بشأن سبل تطويرها فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والفنية بما يحقق المصالح الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.