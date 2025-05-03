السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

جذب الاستثمارات، تفاصيل لقاء وزير الخارجية بقطاع الأمريكتين في الوزارة

إجتماع وزير الخارجية
إجتماع وزير الخارجية بقطاع الأمريكتين، فيتو

اجتمع د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع قطاع الأمريكتين بالوزارة، وذلك فى إطار متابعة العلاقات المصرية مع دول أمريكا الشمالية والجنوبية، والوقوف على سير العمل فى القطاعات المختلفة بالوزارة.

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الأمريكتين، باعتباره ركيزة أساسية في التعاون الثنائى بين مصر وشركائها من دول الأمريكتين، مشددا على أن جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتعزيز التبادل التجارى يشكل أولوية رئيسية للحكومة المصرية، خاصة فى ظل الفرص والإمكانيات الواعدة التى يتيحها التعاون مع دول الأمريكتين فى المجالات المختلفة.

وأشار وزير الخارجية فى هذا السياق إلى أهمية التوسع في مجالات التعاون مع دول الأمريكتين لتشمل مجالات الطاقة، وتطوير الصناعات، والرعاية الصحية، والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، مبرزا أهمية العمل على تشجيع السياحة لمصر وفتح أسواق جديدة للسوق السياحى فى مصر.

وقد استمع الوزير عبد العاطى من قيادات وأعضاء قطاع الأمريكتين لشرح تفصيلى حول تطور العلاقات الثنائية مع دول الأمريكتين والتصورات بشأن سبل تطويرها فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والفنية بما يحقق المصالح الوطنية.

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القطاع الأمريكتين وزير الخارجية والهجرة توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى مصر ودول الأمريكتين

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