خط أحمر، وزير الخارجية: نرفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية واضح وثابت، مشددًا على رفض مصر بشكل قاطع أي شكل من أشكال التهجير القسري للفلسطينيين، سواء كان تهجيرًا مباشرًا أو تحت أي مسمى آخر، معقبا:"كل مسميات التهجير وسنحافظ على بقاء الأشقاء في ارضهم".

وزير الخارجية: مصر لن تكون طرفا في أي ظلم يمارس على الشعب الفلسطيني

وقال عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه خالد أبو بكر على قناة “النهار”، إن مصر لن تكون طرفًا في أي ظلم يُمارس على الشعب الفلسطيني، ولن تقبل تحت أي ظرف بأن يتم إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها، متسائلًا: “لماذا يُهجّر شعب يعيش على أرضه التاريخية؟”.

وأضاف وزير الخارجية أن مصر تؤمن بأن الحفاظ على بقاء الفلسطينيين في أرضهم هو أساس أي حل عادل، مشيرًا إلى أن السياسات الإسرائيلية الحالية تهدف إلى خلق ظروف مستحيلة للحياة في غزة والضفة الغربية، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.

وزير الخارجية: نرفض أي شكل من أشكال التهجير القسري للفلسطينيين

وأوضح عبد العاطي أن مصر قدّمت مرافعة قانونية قوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، شددت خلالها على بطلان الإجراءات الإسرائيلية وعلى عدم مشروعية التهجير، مؤكدًا أن هذا الملف يُعد خطًا أحمر لمصر، كما هو الحال بالنسبة للأردن.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن التحرك المصري لن يتراجع قيد أنملة، وأن القاهرة ستواصل استخدام كل الأدوات الدبلوماسية والقانونية والإنسانية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

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