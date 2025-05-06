بإدارة أمريكية وشروط صارمة، الاحتلال يكشف عن خطة جديدة لتوزيع المساعدات في رفح

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الإحتلال الإسرائيلي سينشئ 3 مراكز لتوزيع المساعدات في رفح، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع ستديرها شركة أمريكية.

الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات سيجري تنفيذها في رفح بين محوري موراغ وفيلادلفيا

وأفادت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الخطة الجديدة التي أعلن عنها الجيش سيجري تنفيذها في رفح بين محوري موراغ وفيلادلفيا.

وتابعت: "تنص الخطة على عدم السماح لسكان غزة بالدخول إلى مراكز المساعدات إلا بعد تفتيشهم".

إنشاء مجمعات توزيع مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة

ويأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، التي قال فيها إن "حماس" تعقد الوضع، مؤكدًا رغبته في مساعدة سكان غزة في الحصول على الطعام.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إلى أن هناك خطة إسرائيلية تتمثل في إنشاء مجمعات توزيع مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة، حيث تقوم عدة شركات خاصة أجنبية بتوزيع المساعدات على السكان المدنيين في غزة، على أن يكون الجيش الإسرائيلي شريكا في الأمن، ولكن ليس شريكا في توزيع تلك المساعدات، مع توظيف الشركات الأجنبية من قبل دولة ثالثة وليس بشكل مباشر من قبل إسرائيل.

وتعليقًا على الخطة الإسرائيلية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة الدولية لن تشارك في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية بشكل كامل، معتبرًا أن الخطة تهدف لتقييد المساعدات كجزء من استراتيجية ضغط عسكرية.

الخطة الإسرائيلية ليست إنسانية بل مناورة لإطالة الحصار

كما اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الخطة الإسرائيلية ليست إنسانية بل مناورة لإطالة الحصار وتجويع السكان، في انتهاك للقانون الدولي.

وتواجه غزة كارثة إنسانية بلا طعام ولا وقود ولا أدوية منذ مارس الماضي، بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومنعها دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وسط تحذيرات دولية من تفشي الجوع وانهيار القطاع الصحي.

إسرائيل استأنفت قصفها على قطاع غزة 18 مارس

واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

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