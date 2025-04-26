وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تدفع ثمنا باهظا في حربها بغزة

أكد وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية تدفع ثمنا باهظا لنجاحاتها العسكرية ضد حركة حماس، وذلك مع مرور أكثر من شهر على استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما أضاف في تغريدة على موقع "إكس" أن "آلاف الجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنود الاحتياط يقاتلون في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس"، وفق تعبيره.

وأكد أن "الإنجازات عظيمة، لكن مع ذلك المخاطر كبيرة والثمن باهظ".

وحث جميع الإسرائيليين على دعم وتقوية قادة الجيش والجنود.

وجاء هذا التصريح بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين أن جنديا قتل خلال القتال، الخميس الماضي، بينما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة، أمس الجمعة.

كما أتى فيما حذر كاتس أكثر من مرة أنه لن يوقف الحرب على غزة قبل إطلاق الأسرى وتدمير حماس، وفق تعبيره.

وكانت إسرائيل أفادت سابقا بمقتل 400 جندي خلال الحرب التي تفجرت منذ السابع من أكتوبر 2023 في غزة.

بينما قضى أكثر من 51 ألف فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وفق إحصاء لوزارة الصحة في غزة.

كما دمر نحو 80% بشكل كلي أو جزئي من الأبنية في القطاع الساحلي، وأغلب المستشفيات.

كذلك انتشر الجوع وشح المساعدات الطبية لاسيما مع إغلاق إسرائيل معظم المعابر، منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.