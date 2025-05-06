الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس: الحركة لم تعد مهتمة بمحادثات التهدئة مع الاحتلال

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد مسؤول كبير في حركة حماس، الثلاثاء، أن الحركة لم تُعد مهتمة بمحادثات التهدئة مع إسرائيل، وحث المجتمع الدولي على وقف "حرب التجويع" الإسرائيلية في قطاع غزة.

لا معنى للدخول في محادثات أو النظر في مقترحات جديدة

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس وزير الصحة السابق في غزة باسم نعيم لوكالة "فرانس برس": "لا معنى للدخول في محادثات أو النظر في مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار طالما استمرت حرب التجويع وحرب الإبادة في قطاع غزة".

وأضاف نعيم أن "على العالم أن يضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوقف جرائم التجويع والعطش والقتل" في غزة.

جيش الإحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته في غزة

تصريحات نعيم جاءت بعد يوم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته في غزة، لتشمل تهجير معظم سكان القطاع.

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافق، الإثنين، على خطة الجيش لتوسيع عملياته، وقال مسؤول إسرائيلي إنها ستشمل "غزو قطاع غزة والسيطرة على أراضيه".

إسرائيل تستخدم سياسة التجويع كسلاح حرب ضد سكان قطاع غزة

وتتهم حركة حماس الحكومة الإسرائيلية باستخدام سياسة "التجويع كسلاح حرب" ضد سكان قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار ووقف ما وصفته بـ"الجريمة المنظمة" بحق المدنيين.

وترفض الحركة أي مقترحات للتهدئة لا تشمل وقفا تاما للحرب، كما تعتبر أن سلاحها "خط أحمر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس وقف حرب التجويع غزة إسرائيل حركة حماس

مواد متعلقة

نتنياهو يعلن بدء تنفيذ عملية قوية في غزة للقضاء على حماس

حماس: الطرح الإسرائيلي لإيصال مساعدات غزة خرق للقانون الدولي

حماس: استهداف مطار بن جوريون يؤكد التزام اليمن الراسخ بالقضية الفلسطينية

حماس: شعبنا لن يسمح بتحويل غزة لساحة مستباحة لمشاريع الاحتلال

قيادي في حماس: جيش الاحتلال يحول غزة إلى سجن يموت فيه الناس

الأكثر قراءة

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

أخبار مصر: ساويرس يبدأ تنفيذ مشروع القرن بالعراق، سيناريو كارثي عن الإيجار القديم، صدمة للأهلي بشأن جراديشار، بورتسودان تحترق

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

مواعيد الجولة الخامسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري (إنفوجراف)

أسعار الذهب تعاود الارتفاع صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 5417 جنيها

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025

تحرك برلماني بشأن شكاوى البنزين المغشوش

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

ترخيص الكلاب 2025.. الرسوم والإجراءات الرسمية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، وهل يجب عليه هدي تمتُّع؟ دار الإفتاء تُجيب

ما حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية