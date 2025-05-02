قيادي في حماس: جيش الاحتلال يحول غزة إلى سجن يموت فيه الناس

أعلن القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، في بيان اليوم الجمعة، أن الحركة بذلت جهودا سياسية ودبلوماسية مضنية، للضغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

حماس تبذل جهود سياسية لوقف الحرب بغزة



وقال القيادي الحمساوي: إن الحركة طرحت مؤخرا رؤيتها لوقف الحرب وإنهاء الحصار عبر لقاءات مع مسؤولين في عدد من العواصم، كما قدمنا في 17 أبريل رؤية واضحة ومسؤولة تقوم على اتفاق شامل يتضمن وقفا دائما للحرب وانسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية".



وأوضح عبد الرحمن شديد أن الحكومة الإسرائيلية رفضت رؤية حماس وأصرت على تجزئة الملفات، مؤكدا أن حماس وافقت على تشكيل لجنة من مستقلين تكنوقراط لإدارة قطاع غزة وفق المقترح المصري الذي تم تقديمه في الشهر الماضي.

خطر المجاعة يضرب غزة

وأشار عبد الرحمن شديد إلى أن غزة تدخل مرحلة المجاعة الكاملة وسوء التغذية يتفشى في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يحول غزة إلى سجن يموت فيه الناس جوعا ومرضا في إبادة بطيئة وبصمت دولي مخز.

وأكد أن "آلاف الشاحنات الغذائية والدوائية ممنوعة من الدخول رغم المناشدات الدولية مع تصاعد الانتهاكات بحق مسجدي الأقصى والإبراهيمي في ظل حملة تهويد ممنهجة".

وقال عبد الرحمن شديد: "قدمنا رؤية متكاملة للهدنة تشمل وقف الحرب وصفقة تبادل وإدارة مستقلة للقطاع، لكن حكومة نتنياهو رفضت"، محملا "الإدارة الأمريكية مسؤولية الشراكة المباشرة في جرائم الجيش الإسرائيلي".

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