حماس: استهداف مطار بن جوريون يؤكد التزام اليمن الراسخ بالقضية الفلسطينية

أشادت حركة حماس بالضربات التي تنفذها جماعة الحوثي والجيش اليمني في عمق الكيان الصهيوني.

وأضافت حماس: الضربة الصاروخية التي وجهتها القوات اليمنية لمطار بن جوريون تعبر عن التزام راسخ بالقضية الفلسطينية.

وحيت حركة حماس اليمن شعبا وقيادة على مواصلة طريق النصرة والإسناد للشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية.

كما أكدت الحركة تضامنها الكامل مع اليمن في وجه العدوان الأمريكي الصهيوني الغاشم.

ودعت كل مكونات الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في نصرة فلسطين.

وعلقت القوات المسلحة اليمنية على استهداف مطار "بن جوريون" في يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح، وقالت: إن منظومات الدفاع الأمريكية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ على مطار "بن جوريون"

ونتج عن قصف مطار "بن جوريون" هروب أكثر من 3 ملايين مستوطن إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار بشكل كامل لأكثر من ساعة.

وجددت تحذيرها لشركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار "بن جوريون" كونه غير آمن.

ومن جانبه قال القيادي في جماعة الحوثي محمد البخيتي: أثبتنا قدرتنا على ضرب الهيبة العسكرية لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. لا خطوط حمراء في مواجهتنا مع الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الإسعاف الإسرائيلي أكد ارتفاع عدد المصابين إثر سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن جوريون إلى 8 أشخاص.

إصابات جراء سقوط الصاروخ اليمني

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مسؤول أمني أن منظومتي ثاد الأمريكية وآرو حيتس أخفقتا على ما يبدو باعتراض صاروخ يمني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مركز إسرائيل.

وفي الوقت ذاته أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء اطلاق صاروخ من اليمن.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منظومات الدفاع الجوي تطلق صواريخ اعتراضية باتجاه صاروخ أطلق من اليمن، بالإضافة الي سماع دوي انفجارات في محيط. مطار بن جوريون.

ومن جانبها أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن جوريون، وفرار ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

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