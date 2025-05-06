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حوادث

ضبط تشكيل عصابي بجنوب سيناء تخصص في جلب المخدرات بقيمة تجاوزت 3 ملايين جنيه

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

 تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة عناصر إجرامية، لثلاثة منهم سوابق في قضايا جنائية متنوعة أبرزها "مخدرات وسرقة".

<strong>ضبط تشكيل عصابي بجنوب سيناء تخصص في جلب المخدرات بقيمة تجاوزت 3 ملايين جنيه</strong>
ضبط تشكيل عصابي بجنوب سيناء تخصص في جلب المخدرات بقيمة تجاوزت 3 ملايين جنيه

ضبط تشكيل عصابي بجنوب سيناء تخصص في جلب المخدرات بقيمة تجاوزت 3 ملايين جنيه

 وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي قد أكدت قيام المتهمين بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، واتخاذ دائرة قسم شرطة دهب مسرحًا لنشاطهم الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بلغ وزنها أكثر من 87 كيلو جرام، وتنوعت المضبوطات بين "حشيش، هيدرو، كوكايين، وأفيون"، بالإضافة إلى سيارتين تم استخدامهما في التنقل، وتبين أنهما يحملان لوحات معدنية مُبلغ بسرقتها.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة.

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