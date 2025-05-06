الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

الشرطة تنقذ طفلا علقت قدمه داخل مصعد سكني بالإسماعيلية

الشرطة تنقذ طفلا
الشرطة تنقذ طفلا علقت قدمه داخل مصعد سكني بالإسماعيلية

 نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، في إنقاذ طفل علقت إحدى قدميه داخل مصعد بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

<strong>الشرطة تنقذ إنقاذ طفل علقت قدمه داخل مصعد سكني بالإسماعيلية </strong>
الشرطة تنقذ طفل علقت قدمه داخل مصعد سكني بالإسماعيلية 

 وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد باحتجاز شخصين داخل مصعد أحد العقارات، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أنه أثناء استقلال أحد الأشخاص ونجله، البالغ من العمر 4 سنوات ويحملان جنسية إحدى الدول، للمصعد، علقت قدم الطفل بداخله.

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 وقد تم التعامل الفوري مع الموقف، وإنقاذ الطفل ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشاد المواطنون بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية وحسن تعاملها مع الواقعة، معبرين عن تقديرهم للدور الإنساني والمهني الذي قامت به القوات في إنقاذ حياة الطفل.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة العمل الأمني، وسرعة التعامل الإيجابي مع البلاغات والحالات الطارئة المتعلقة بسلامة المواطنين.

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