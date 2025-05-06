موعد مباراة زد ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقناة الناقلة

يلتقي فريق زد نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة لمجموعة تفادي الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة زد ضد الاتحاد السكندري

وتنطلق صافرة مباراة زد أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بستاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة زد أمام الاتحاد السكندري

وتذاع مباراة زد والاتحاد السكندري عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويدخل زد لقاء الليلة أمام الاتحاد بقيادة مدربه السابق مجدي عبد العاطي ولديه 28 نقطة في صدارة مجموعة تفادي الهبوط فيما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 22 نقطة خلف الجونة وزد وبفارق الأهداف عن طلائع الجيش وسموحة.

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري قبل الجولة الخامسة

1- زد 28 نقطة

2- الجونة 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري 22 نقطة

4- طلائع الجيش 22 نقطة

5- سموحة 22 نقطة

6- غزل المحلة 20 نقطة

7- الاسماعيلي 19 نقطة

8- إنبي 18 نقطة

9- مودرن سبورت 15 نقطة

حكام مباراة زد والاتحاد السكندري

ويدير لقاء زد والاتحاد السكندري طاقم حكام مكون من مصطفى عثمان حكما للساحة ونور سعيد مساعد أول ومحمد أحمد أبو رحاب مساعد ثاني وأحمد ناجي حكم رابع ومصطفى مدحت حكما للفار ومحمد عبدالعزيز مساعد لحكم الفار.

ويقام الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.



وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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