الثلاثاء 06 مايو 2025
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رياضة

سموحة يستضيف طلائع الجيش في صراع الهبوط بالدوري المصري

سموحة
سموحة

يستضيف فريق سموحة نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء في افتتاح الجولة الخامسة لمجموعة تفادي الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتنطلق صافرة مباراة سموحة أمام طلائع الجيش بالدوري المصري في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم باستاد برج العرب في الإسكندرية.

ويدخل طلائع الجيش وسموحة مباراة اليوم ولكل منهما 22 نقطة في المركزين الرابع والخامس خلف الاتحاد السكندري بفارق الأهداف ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الابتعاد عن صراع الهبوط.

 

حكام مباراة سموحة وطلائع الجيش 

ويدير لقاء سموحة أمام طلائع الجيش طاقم حكام مكون من: محمد عباس قابيل حكما للساحة ومحمود حسين مساعد أول وأحمد زيدان مساعد ثاني وعمرو عايد حكم رابع ومحمد معروف حكما للفار وأحمد لطفي مساعد لحكم الفار.

 

ويقام الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط: من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.


وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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