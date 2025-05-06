الصحة: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية، على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، وذلك بهدف تقديم خدمات صحية بأعلى درجات الأمان والسلامة وفقا للضوابط والمعايير القياسية المعتمدة للجودة، واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات.

استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذا الاعتماد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية وخطة قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة لتقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة وذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن خدمات الرعاية الأساسية تعد حجر الزاوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، على التقييم المستمر والمتابعة الدورية باعتبارهما ركيزة أساسية لضمان استدامة التطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، لافتًا إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة الدعم للفرق الطبية والإشرافية لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن إجمالي منشآت الرعاية الأولية الحاصلة على اعتماد "جهار" خارج محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يبلغ ١٦ منشأة تضم مركز طب أسرة ابيس ٤ والبيضا والربدان وأسرة حوش عيسي بمحافظة البحيرة، كفر عشما والعراقية بمحافظة المنوفية، دنا القديمة والقلعة بمحافظة الإسكندرية، أسرة الجبايلة محافظة دمياط، الترفيهي وكفر شكر محافظة القليوبية، الهناجر محافظة القاهرة، سعود والحي العاشر غرب محافظة الشرقية، نزلة عليان محافظة الجيزة، حانوت بالغربية.

يذكر أن الاعتماد هو عملية مراجعة وتقييم شامل للمنشأة الصحية، توضح مدى التزامها بالمعايير التي تضعها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتضمن شروط الحصول على الاعتماد، تحسين مؤشرات سلامة المرضى في المنشآت الصحية، بما يتطابق مع كافة المتطلبات الوطنية للسلامة، فضلًا عن تحقيق متطلبات الجودة الأساسية، لضمان كفاءة وفعالية الخدمة الصحية، بما يحقق رضا المنتفعين.

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