في إطار الاحتفال باليوم العالمي لغسل الأيدي، والذي يوافق الخامس من مايو من كل عام، شارك الأستاذ الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فعاليات هذه المناسبة التي أقيمت بالمركز الطبي ببنها.

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لغسل الأيدي

جاءت المشاركة بحضور الدكتور بكري سعيد، مدير الإدارة الصحية ببنها، والدكتورة مروة مصطفى، مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، إلى جانب فريق الإشراف بالإدارة الصحية ببنها الدكتور نشوي سنوسي مدير ادارة التفتيش الصيدلي.

وتضمنت الفعاليات توعية المترددين على المركز الطبي بأهمية غسل الأيدي ودوره في الوقاية من الأمراض، مع تقديم شرح عملي للطريقة الصحيحة لغسل الأيدي. كما تم توزيع مطويات توعوية للأطفال لتعزيز الوعي الصحي لديهم منذ الصغر.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص وزارة الصحة على تعزيز ثقافة الوقاية والنظافة الشخصية كأحد أهم سبل الحماية من العدوى.

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