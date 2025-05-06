ديدي ، بدأت منذ ساعات المحاكمة الأشهر لعام 2025، محاكمة المغني والمنتج الموسيقي الشهير “ديدي”، البالغ من العمر 55 عاما.

وتتضمن قائمة اتهام ديدي، تهم فيدرالية، أهمها بالاتجار بالجنس، والابتزاز، فيما يتولى القاضي أرون سوبرامانيان عملية اختيار هيئة المحلفين الذين سيساعدون في الحكم على ديدي.

وتم استدعاء ما يصل إلى 150 مرشحا للمثول أمام المحكمة بشكل فردي، وخضعوا بالفعل للاستجواب من قبل القاضي، والادعاء، والدفاع، لتحديد أهليتهم للخدمة في المحاكمة، علي أن يتم اختيار 12 محلفا فقط وستة بدلاء، خلال ٣ أيام، ليشكلوا قوام هيئة المحلفين النهائية.

تفاصيل اليوم الأول من محاكمة ديدي

انتهى اليوم الأول، لاختيار هيئة المحلفين في محاكمة ديدي للاتجار بالجنس، وتم استبعاد عدد كبير من الـ ١٥٠ شخصا المرشحين ليكونوا في هيئة المحلفين، بسبب عدة أسباب.

واستبعد المحلف رقم 20، بسبب القبض عليه من قبل، وهو يسرق من استوديوهات يونيفرسال، بالإضافة إلى إعجابه بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، لممثل كوميدي يُطلق نكتة عن زيت الأطفال، الذي عثر عليه في منزل ديدي، وهو ما يعني أنه يتخذ موقفا معاديا لـ ديدي.



فيما لفتت إحدى المحلفات المحتملات انتباه الدفاع، وهي المحلفة رقم 29، وذلك بسبب عملها لدى شبكة قنوات HBO، الشبكة التي أنتجت الفيلم الوثائقي "سقوط ديدي".

كما استُبعدت المحلفة رقم 30، بسبب عملها في دار نشر سايمون وشوستر، الناشرة لمذكرات آل بي. شور! "هل تصدقني الآن؟، والتي تتضمن علاقة آل بديدي وعلاقته العاطفية مع كيم بورتر الراحلة، والدة بعض أطفال ديدي.



وسُئل المحلف رقم 55 عن حصوله على مخالفة بسبب عبوة كحول مفتوحة... فضحك القاضي وقال: "عيب عليك".

ويقضي ديدي أيام محاكمته في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، حيث يُحتجز منذ اعتقاله في سبتمبر ٢٠٢٤.

TMZ: كاسي شاهد أساسي في محاكمة ديدي

كشف تقرير لموقع TMZ، أن المغنية كاسي، تخطط للشهادة خلال محاكمة مغني الراب الأمريكي شون ديدي، ولن تكون مجهولة الهوية.

وذكر التقرير الصحفي، أن كاسي حبيبة ديدي السابقة، والملقبة في أوراق قضية ديدي، بـ "الضحية 1"، مستعدة للشهادة باسمها الحقيقي خلال المحاكمة المقرر عقدها في مايو المقبل، حيث سيدافع ديدي عن نفسه ضد تهم التآمر، والابتزاز، والاتجار بالجنس، والنقل لممارسة الدعارة.

وأشار التقرير، إلى أن كاسي هي"الضحية 1"، وأن هناك ثلاث ضحايا مزعومات أخريات طلبن إبقاء هوياتهن سرية أثناء المحاكمة، موضحا إن استخدام أسماء مستعارة بدلًا من الأسماء الحقيقية، سيمنع المضايقات والعواقب السلبية الأخرى، على الضحايا المزعومات.

وأصبحت هوية كاسي علنية بالفعل، لأن لائحة الاتهام تشير إلى فيديو الاعتداء علىها في أحد الفنادق، والذي نشرته CNN العام الماضي.

يذكر أن كاسي، رفعت دعوى قضائية ضد ديدي في نوفمبر 2023، بتهمة الاغتصاب، والإساءة، والاتجار بالبشر، وقام الطرفان بتسوية دعواهما القضائية في غضون أيام من رفعها، مقابل حصول كاسي علي مبلغ مالي، لم يتم الكشف عنه.

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