TMZ: كاسي شاهد أساسي في محاكمة ديدي

ديدي ، كشف تقرير لموقع TMZ، أن المغنية كاسي، تخطط للشهادة خلال محاكمة مغني الراب الأمريكي شون ديدي القادمة، ولن تكون مجهولة الهوية.

كاسي ضد ديدي

وذكر التقرير الصحفي، أن كاسي حبيبة ديدي السابقة، والملقبة في أوراق قضية ديدي، بـ "الضحية 1"، مستعدة للشهادة باسمها الحقيقي خلال المحاكمة المقرر عقدها في مايو المقبل، حيث سيدافع ديدي عن نفسه ضد تهم التآمر، والابتزاز، والاتجار بالجنس، والنقل لممارسة الدعارة.

وأشار التقرير، إلى أن كاسي هي"الضحية 1"، وأن هناك ثلاث ضحايا مزعومات أخريات طلبن إبقاء هوياتهن سرية أثناء المحاكمة، موضحا إن استخدام أسماء مستعارة بدلًا من الأسماء الحقيقية، سيمنع المضايقات والعواقب السلبية الأخرى، على الضحايا المزعومات.

وأصبحت هوية كاسي علنية بالفعل، لأن لائحة الاتهام تشير إلى فيديو الاعتداء علىها في أحد الفنادق، والذي نشرته CNN العام الماضي.

يذكر أن كاسي، رفعت دعوى قضائية ضد ديدي في نوفمبر 2023، بتهمة الاغتصاب، والإساءة، والاتجار بالبشر، وقام الطرفان بتسوية دعواهما القضائية في غضون أيام من رفعها، مقابل حصول كاسي علي مبلغ مالي، لم يتم الكشف عنه.

محامي شون ديدي يتخلى عنه: "لا يمكنني الاستمرار تحت أي ظرف"

أظهرت أوراق قضائية جديدة، أن أحد محامي الدفاع عن شون "ديدي" كومبس، انسحب من قضية الاتجار بالجنس الجنائية لمنتج الموسيقى الشهير.

وقدم أنتوني ريكو طلبًا يوم الخميس الماضي، للانسحاب من كونه أحد محامي الدفاع الستة عن شركة Bad Boy Records دون تفسير.

محامي شون ديدي

ولن يصبح طلب ريكو بالتنحي رسميًا، حتى يوقع عليه القاضي، ويجب أن يجد القاضي سببًا كافيًا للموافقة على مثل هذا الطلب.

كتب ريكو في إفادة المحكمة الفيدرالية في مانهاتن: “لا يمكنني تحت أي ظرف، من الظروف الاستمرار في العمل بشكل فعال كمستشار لشون كومبس”.

مايو 2025 بدء محاكمة شون ديدي

وأعلن رسميًّا، عن موعد بدء محاكمة المنتج والمغني الشهير شون ديدي، خلال جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، في إحدى محاكم ولاية نيويورك الأمريكية.

وحدد القاضي شهر مايو 2025، ليشهد أولى جلسات محاكمة ديدي، في عدة تهم من أبرزها، الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي.

تفاصيل جديدة في قضية ديدي

وذكر المحامي، أن 120 متهمًا قدموا شكاوى بسوء السلوك الجنسي، ضد المغني والمنتج “ديدي”، بينهم 60 رجلًا و60 امرأة، وأن 25 منهم كانوا قاصرين، وقت ارتكاب جرائم الاعتداء المزعومة.

الشرطة تداهم منزل ديدي

في سياق متصل، نشرت قناة “فوكس” الإخبارية أول فيديو، لمداهمة الشرطة لمنزل المغني والمنتج الشهير ديدي، الذي يواجه عددا من الاتهامات الخطيرة، من ضمنها الاتجار بالنساء، وضربهن، والاعتداء الجنسي عليهن، والتخدير القسري لاغتصابهن.

وداهمت قوات الشرطة مؤخرا، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

ويخضع شون ديدي كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلًا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.

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