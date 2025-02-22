السبت 22 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

محامي شون ديدي يتخلى عنه: "لا يمكنني الاستمرار تحت أي ظرف"

ديدي، فيتو
ديدي، فيتو

ديدي، أظهرت أوراق قضائية جديدة، أن أحد محامي الدفاع عن شون "ديدي" كومبس، انسحب من قضية الاتجار بالجنس الجنائية لمنتج الموسيقى الشهير.

محامي شون ديدي يتخلي عنه

وقدم أنتوني ريكو طلبًا يوم الخميس الماضي، للانسحاب من كونه أحد محامي الدفاع الستة عن شركة Bad Boy Records دون تفسير.

One of Sean Combs Lawyers, Anthony Ricco walking out of Federal Court at 500 Pearl Street in Manhattan, NY. after a Court hearing.
محامي شون ديدي

فيما لن يصبح طلب ريكو بالتنحي رسميًا، حتى يوقع عليه القاضي، ويجب أن يجد القاضي سببًا كافيًا للموافقة على مثل هذا الطلب.

كتب ريكو في إفادة المحكمة الفيدرالية في مانهاتن: “لا يمكنني تحت أي ظرف، من الظروف الاستمرار في العمل بشكل فعال كمستشار لشون كومبس”.

مايو 2025 بدء محاكمة شون ديدي

 وأعلن رسميًّا، عن موعد بدء محاكمة المنتج والمغني الشهير شون ديدي، خلال جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، في إحدى محاكم ولاية نيويورك الأمريكية.

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وحدد القاضي  شهر مايو 2025، ليشهد أولى جلسات محاكمة ديدي، في عدة تهم من أبرزها، الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي. 

تفاصيل جديدة في قضية ديدي

وذكر المحامي، أن 120 متهمًا قدموا شكاوى بسوء السلوك الجنسي، ضد المغني والمنتج “ديدي”، بينهم 60 رجلًا و60 امرأة، وأن 25 منهم كانوا قاصرين، وقت ارتكاب جرائم الاعتداء المزعومة.

الشرطة تداهم منزل ديدي

في سياق متصل، نشرت قناة “فوكس” الإخبارية أول فيديو، لمداهمة الشرطة لمنزل المغني والمنتج الشهير ديدي، الذي يواجه عددا من الاتهامات الخطيرة، من ضمنها الاتجار بالنساء، وضربهن، والاعتداء الجنسي عليهن، والتخدير القسري لاغتصابهن. 

وداهمت قوات الشرطة مؤخرا، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

ويخضع شون “ديدي” كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلًا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.

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