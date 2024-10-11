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ثقافة وفنون

بيونسيه تتخذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام التي ربطت اسمها بقضية ديدي

ديدي وبيونسيه، فيتو
ديدي وبيونسيه، فيتو

كشف المتحدث الرسمي، للنجمة الأمريكية، بيونسيه، انها ستتخذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام التي نشرت أخبارًا كاذبة تربط اسمها بقضية بي ديدي.

ونفي المتحدث الرسمي لبيونسيه، جميع الاتهامات التي طالت بيونسيه وزوجها جي زي، في برنامج بيرس مورجان، والذي بدوره اصدر اعتذارًا لبيونسيه وجاي زي، وامتثل للطلب القانوني بحذف أي شئ عنهما من المقابلة الأصلية للبرنامج علي موقع اليوتيوب.

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مايو 2025 بدء محاكمة شون ديدي

وأعلن رسميا، عن موعد بدء محاكمة المنتج والمغني الشهير شون ديدي، خلال جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ ١٠ أكتوبر، في إحدي محاكم ولاية نيويورك الأمريكية.

وحدد القاضي شهر مايو 2025، ليشهد أولي جلسات محاكمة ديدي، في عدة تهم من أبرزها، الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي. 

تفاصيل جديدة في قضية ديدي

وذكر المحامي، أن 120 متهمًا قدموا شكاوى بسوء السلوك الجنسي، ضد المغني والمنتج “ديدي”، بينهم 60 رجلًا و60 امرأة، وأن 25 منهم كانوا قاصرين، وقت ارتكاب جرائم الاعتداء المزعومة.

الشرطة تداهم منزل ديدي

 في سياق متصل، نشرت قناة “فوكس” الإخبارية، أول فيديو، لـ مداهمة الشرطة، لمنزل المغني والمنتج الشهير ديدي، الذي يواجه عددا من الاتهامات الخطيرة، من ضمنها الاتجار بالنساء، وضربهن، والاعتداء الجنسي عليهن، والتخدير القسري لاغتصابهن. 

وداهمت قوات الشرطة مؤخرا، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

ويخضع شون “ديدي” كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم، الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.

مايو 2025 بدء محاكمة شون ديدي

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