الإثنين 05 مايو 2025
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حوادث

حملة أمنية تضبط 4 تجار مخدرات في دمياط

حملة أمنية فى دمياط
حملة أمنية فى دمياط

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية فى دمياط 

 

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين.

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كما ضبط 4 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص"شملت 4 فرد محلى - عدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين"لهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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