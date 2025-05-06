الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 33 بلطجيا وهاربا من المراقبة و39 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

مداهمة البؤر الإجرامية،
مداهمة البؤر الإجرامية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و33 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و275 تاجر مخدرات بحوزتهم 249 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 39 فردًا محلي الصنع.

سائق ينهي حياة والدته خنقا ويدفنها داخل مخزن والمحكمة تعاقبه بالإعدام

الأمن يكشف ملابسات تداول فيديو لأطفال يعتدون على آخر بكفر الشيخ

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 26 ألف مخالفة مرورية وفحص 57 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وإعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتهم.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارات البحث الجنائي الادارة العامة للمرور البحث الجنائي بمديريات الأمن النيابة العامة تجارة المخدرات والسرقات جرائم المخدرات والسرقات وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات تداول فيديو لأطفال يعتدون على آخر بكفر الشيخ

الأمن يكشف ملابسات فيديو الحركات البهلوانية بالسيارة في الشرقية

مصرع فتاة وإصابة أخرى في حادث تصادم مروع بشبرا الخيمة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة وجود تجاوزات أمنية بمحيط مطار القاهرة الجوي

الأمن يكشف ملابسات فيديو "ربط القطط" وسوء رعايتهم بالعمرانية

حملة أمنية فى أسوان تضبط 4 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 668 حكما قضائيا

تحويلات مرورية بعد غلق منزل كوبري الأباجية باتجاه صلاح سالم

تسرب غاز يتسبب في حريق عقار وإصابة شاب وسيدة بمنشأة القناطر

الأكثر قراءة

بخطاب رسمي، الاتحاد السلوفيني يصدم الأهلي بشأن جراديشار قبل كأس العالم للأندية

إبراهيم عيسى يحذر من سيناريو كارثي بشأن قانون الإيجار القديم

برلماني يكشف مفاجآت بشأن مستأجري الإيجار القديم على المعاش والمقترحات الأخيرة

بيراميدز يطلب حكاما دوليين لمبارياته القادمة في الدوري الممتاز

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة

القبض على مدرس موسيقى تحرش بطفلة في مدرسة شهيرة بالقاهرة

مصرع مسن في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

انفجارات عنيفة تهز أحياء مدينة حلب السورية (فيديو)

خدمات

المزيد

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

المصروفات الدراسية لجامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الملتقى الفقهي للجامع الأزهر: تقوى الله هي الضمانة الحقيقية لمستقبل الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية