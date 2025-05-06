لأول مرة بمستشفى الزاوية العام، جراحة دقيقة لاستئصال لحميات الأنف باستخدام منظار FESS

أعلن الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة أنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض يعاني من انسداد أنفي بمستشفى الزاوية العام وتمت العملية باستخدام منظار FESS لاستئصال لحميات الجيوب الأنفية.

استحداث الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وقال الجزار إن هذه الجراحة الدقيقة تُجرى لأول مرة بمستشفى الزاوية العام ؛ وشارك فيها كوادر طبية من داخل المستشفى وخارجها، مؤكدا أن إستحداث الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كانت ولا تزال أولى توصياته لمديري المستشفيات .

أضاف الجزار أن الجراحة تمت باستخدام المنظار الجراحي FESS والذي تم توفيره بالمستشفى ؛ لتقديم خدمات متميزة بجراحة المناظير.

تقدم الجزار بالشكر والتقدير للطاقم الطبي الذي أجرى العملية الجراحية ؛ متمثلا في الدكتور خيري الشاعر - رئيس قسم وإستساري الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى بالتعاون مع الدكتور هشام سامي إستشاري جراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى المطرية التعليمي والدكتورة بسمة عقل - أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور سامي قنديل إستشاري التخدير الذي قام بعمل تخدير خاص منخفض الضغط للحالة.

كما وجه الشكر والتقدير للدكتور هشام أحمد - مدير مستشفى الزاوية ؛ على جهوده في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المستشفى.

في ختام حديثه ؛ أكد الجزار أن مثل هذه الجراحات الطبية الدقيقة، تأتي نتاجا للمتابعة اليومية والمستمرة لمستشفيات مديرية الشئون الصحية بالقاهرة والحث الدائم على رفع مؤشرات أداء المستشفيات والإستخدام الأمثل للكفاءات الطبية المتواجدة لضمان تقديم خدمات طبية متميزة.

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