الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

ضبط 12 طن مصنعات وأجزاء دواجن منتهية الصلاحية يعاد تدويرها وبيعها بالقليوبية

ضبط مصنع لاعادة تدوير
ضبط مصنع لاعادة تدوير مصنعات اللحوم بالقليوبية، فيتو

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وكانت الحملة بقيادة الدكتور أيمن هشام الشعراوي رئيس قسم بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم عضو إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط  12 طن مصنعات وأجزاء دواجن منتهية الصلاحية يتم إعادة تدويرها مرة أخرى وبيعها للمواطنين وذلك في أحد المصانع الغذائية في عزبة حسيب مركز الخانكة وتم التحفظ على المضبوطات وتتولى النيابة العامة التحقيقات.

 

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ضبط 12 طن مصنعات منتهية الصلاحية  يتم إعادة تدويرها وبيعها للمواطنين بالقليوبية 

تأتي الحملات تحت رعاية علاء فاروق وزير  الزراعة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبتوجيهات الدكتورة لمياء عطية، واستمرارا في تنفيذ خطة مديرية الطب البيطري بالقليوبية بإحكام الرقابة على أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم والدواجن والأسماك بمحافظة القليوبية 

كما أوصت اللجنة المشكلة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية بسحب عينات من الأغذية المتداولة بالأسواق وإرسالها إلى معامل بنها وذلك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

ضبط مصنع لاعادة تدوير مصنعات اللحوم بالقليوبية، فيتو 
ضبط مصنع لاعادة تدوير مصنعات اللحوم بالقليوبية، فيتو 
ضبط مصنع لاعادة تدوير مصنعات اللحوم بالقليوبية، فيتو 
ضبط مصنع لاعادة تدوير مصنعات اللحوم بالقليوبية، فيتو 
ضبط مصنع لاعادة تدوير مصنعات اللحوم بالقليوبية، فيتو 
ضبط مصنع لإعادة تدوير مصنعات اللحوم بالقليوبية، فيتو 
ضبط مصنع لاعادة تدوير مصنعات اللحوم بالقليوبية، فيتو 
ضبط مصنع لإعادة تدوير مصنعات اللحوم بالقليوبية، فيتو 

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الطب البيطري بالقليوبية رئيس جامعة بنها محافظ القليوبية مديرية الطب البيطري بالقليوبية محافظة القليوبية مركز الخانكة

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