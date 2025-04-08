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أخبار مصر

صحة الجيزة تطلق حملة توعية حول الربو الشعبي

الربو الشعبي، فيتو
الربو الشعبي، فيتو

أطلقت مديرية الشئون الصحية بالجيزة حملة توعية شاملة حول مرض الربو الشعبي، بهدف زيادة الوعي بأعراضه ومسبباته وكيفية التعامل معه.

 وتضمنت الحملة نشر ملصقات توعوية في الأماكن العامة والمرافق الصحية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل تثقيفية للمواطنين.
 

مرض الربو الشعبي

وأوضحت المديرية في بيان لها أن الربو هو مرض غير معدٍ يمكن أن يصيب الأطفال والبالغين، ويتسبب في التهاب وتضيق الممرات الهوائية الصغيرة في الرئتين، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل السعال والأزيز وضيق التنفس وضيق الصدر.
 

وأشارت المديرية إلى أن هناك العديد من مسببات الحساسية والمهيجات البيئية التي تزيد من خطر الإصابة بالربو، مثل تلوث الهواء وعث غبار المنزل والتعرض للمواد الكيميائية أو الأبخرة أو الغبار والروائح النفاذة.
 

وأكدت المديرية أهمية التشخيص المبكر للربو واتباع خطة علاجية مناسبة للسيطرة على الأعراض وتحسين جودة حياة المرضى.

 ودعت المواطنين إلى زيارة أقرب مركز صحي في حال ظهور أي من أعراض الربو، للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.
 

وتضمنت الحملة التوعوية أيضًا نصائح وإرشادات للوقاية من الربو، مثل تجنب التعرض للمهيجات البيئية والحفاظ على نظافة المنزل وممارسة الرياضة بانتظام.
 

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين وتقديم الدعم اللازم لمرضى الربو، لتحسين صحتهم ونوعية حياتهم.
 

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