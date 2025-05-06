انتر ميلان يستضيف برشلونة لحسم تذكرة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2025

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الثلاثاء نحو ملعب جوزيبي مياتزا والمعروف باسم "سان سيرو" لمتابعة مباراة إنترميلان أمام برشلونة، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بين برشلونة وانتر الأسبوع الماضي في إسبانيا بالتعادل بنتيجة 3-3.



وتنطلق صافرة مباراة الإنتر أمام برشلونة اليوم الثلاثاء في العاشرة مساءً ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز للوصول لنهائي دوري الأبطال المقرر إقامته بميونخ نهاية الشهر الجاري لمواجهة الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان ضد أرسنال.



وتأهل برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد عبور عقبة بوروسيا دورتموند الألماني، أما إنتر فاستطاع إقصاء بايرن ميونخ.

والتقى برشلونة والانتر في 14 مباراة سابقة، انتهت 8 منها بفوز برشلونة، واثنتان بفوز إنتر، و5 مباريات بالتعادل.

والتقى الفريقان على أرض إنتر ميلان 8 مرات، فاز برشلونة في مباراتين، مقابل فوزين لإنتر، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

وكانت آخر زيارة لبرشلونة إلى ملعب انتر كانت في دور المجموعات من نسخة 2022، حين خسر بهدف دون رد، سجله هاكان تشالهان أوجلو في نهاية الشوط الأول، ورغم محاولات العودة في الشوط الثاني، إلا أن قرارات تحكيمية مثيرة للجدل حرمت فريق المدرب تشافي هيرنانديز من تعديل النتيجة.

آخر انتصار كتالوني



أما آخر انتصار لبرشلونة على ملعب جوزيبي مياتزا فجاء في 10 ديسمبر 2019، حين فاز الفريق بنتيجة 2-1 في ختام دور المجموعات.

حكام مباراة انترميلان ضد برشلونة

ويدير مباراة إنتر وبرشلونة طاقم تحكيم بولندي بقيادة سيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

ويدير مارتشينياك (44 عاما) مباريات دوري الأبطال منذ 11 موسما على التوالي.

وخلال هذه الفترة قاد الحكم الشهير 5 مباريات للفريق الكتالوني حقق فيها انتصارا وحيدا وتعادلين وهزيمتين.

ومن بين هذه المباريات الخمس، كانت هناك 2 أمام النيراتزوري بدور المجموعات، الأولى كانت في السادس من نوفمبر عام 2018 في جوسيبي مياتزا وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، والثانية في الـ12 من أكتوبر عام 2022 في (كامب نو) وانتهت بالتعادل الإيجابي أيضا (3-3).



وسيعاون مارتشينياك في المباراة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء كل من مواطنيه توماس ليستكيفيس وآدم كوبسيك كحكمين مساعدين، وباول راشكوفسكي حكما رابعا، وفي تقنية الـVAR كل من الهولنديين دينيس هيجلر وبول فان بويكيل.





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