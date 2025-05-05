تطور جديد، هل يلحق عثمان ديمبلي بمباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال؟

تلقى نادي باريس سان جيرمان، دفعة معنوية قوية قبل مباراة آرسنال، بعودة الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، للتدريبات بشكل كامل، اليوم الإثنين.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال

ويستقبل باريس سان جيرمان، نظيره آرسنال، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب بارك دي برانس بباريس، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتسبب ديمبلي الذي سجل هدف فوز باريس سان جيرمان على آرسنال في مباراة الذهاب على ملعب الإمارات، في حالة قلق لدى المدرب لويس إنريكي، بعد تعرضه لإصابة عضلية.

عثمان ديمبلي يعلن جاهزيته

ومع ذلك، شارك ديمبلي في حصة تدريبية مع الفريق في مقر تدريبات النادي، ومن المتوقع أن يكون متاحًا لمباراة الأربعاء.

ويسعى باريس سان جيرمان للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2020، عندما خسر أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.

ويلتقي المتأهل من مواجهة باريس وآرسنال، مع الفائز من لقاء إنتر ميلان وبرشلونة الذي يقام غدًا.

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