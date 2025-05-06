هل يعيد لامين يامال بريق الرقم 10 في برشلونة وكسر عقدة ميسي؟

يحمل لامين يامال نجم فريق برشلونة الصاعد إرثا ثقيلًا داخل جدران النادي الكتالوني رغم عدم بلوغه الثامنة عشرة من عمره.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل.

أول ظهور للواعد لامين يامال

وظهر يامال لأول مرة مع الفريق الأول قبل موسمين، عندما دفع به المدرب السابق تشافي هيرنانديز في أواخر موسم 2022-2023.

وأثبت لامين أنه على قدر التوقعات، وبات ركيزة أساسية في صفوف الفريق في الموسم الماضي تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

ورغم أن الفريق الكتالوني خرج بموسم صفري خسر فيه كل البطولات المحلية والقارية، فإن لامين يامال كان بارقة أمل كبيرة.

تجاوز النجم الإسباني ذو الأصول المغربية هذه الكبوة في صيف 2024 ببصمة قوية في تتويج إسبانيا بلقب اليورو على الملاعب الألمانية.

المقارنة بين لامين يامال وميسي

ومع توهج لامين يامال، ظهرت صورة له عندما كان طفلًا رضيعًا يجلس داخل طبق للاستحمام تحت أيدي النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أيقونة البارسا.

وبدأت المقارنات تتصاعد تدريجيا بين الطفل المعجزة والساحر الأرجنتين مع تألق لامين يامال بشكل أكبر وأقوى تحت قيادة هانزي فليك هذا الموسم.

لكن لامين يامال خرج قبل مواجهة إنتر ميلان في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، ليقول "لا مجال للمقارنة، أسعى لأكون نسخة من نفسي، كما أن ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ".

يتشابه الثنائي لامين يامال وليو ميسي في أشياء عديدة، فهما من أبناء أكاديمية لاماسيا، وتدرجا حتى وصلا للفريق الأول، ويملكان قدما يسرى سحرية، ويتميزان بصناعة الأهداف وتسجيلها بطريقة رائعة تفوق مرحلتهما العمرية، كلها عوامل دفعت وسائل الإعلام للمقارنة بينهما.

لكن بعد صدام جديد أمام إنتر ميلان في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، سيكون لامين يامال وزملاؤه على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل أمام ريال مدريد في الدور الثاني بالدوري الإسباني، في كلاسيكو رابع بين الفريقين هذا الموسم.

تفوق برشلونة بشكل كاسح على غريمه الأزلي بالفوز 4-0 في الدور الأول بالدوري ثم 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، وأخيرا الفوز 3-2 في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد التمديد للوقت الإضافي.

وكان لجوهرة برشلونة الشابة بصمة واضحة في المواجهات الثلاث، حيث سجل هدفا في مباراة الدوري، وهدفا آخر في مباراة كأس السوبر إضافة إلى صناعة هدفين في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ضياع بريق الرقم 10 في برشلونة منذ رحيل ميسي

ولكن منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن البارسا غاب بريق الرقم 10 تماما عن أجواء الكلاسيكو في ظل كثرة إصابات أنسو فاتي بينما توهج يامال في آخر موسمين.

وتدرج لامين بين ارتداء القميص رقم 45 في الموسم الأول، ثم انتقل للقميص 27 في الموسم الماضي، والآن يرتدي القميص 19 فهل يكون الكلاسيكو الرابع هذا الموسم هو بوابة النجم الصاعد لانتزاع الرقم 10 من فاتي الذي تنذر كل المؤشرات بأنه بصدد الخروج من القلعة الكتالونية.

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