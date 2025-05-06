الثلاثاء 06 مايو 2025
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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 27

آسر، فيتو
آسر، فيتو

تتواصل الإثارة والتشويق في مسلسل آسر بعد أن بلغت الأحداث في الحلقة 26 ذروتها، حين دخل عزت في صدمة بسبب الخال الذي كشف أن رجال عزت الحقيقيين تحت إمرته، بينما دخل راغب أيضا في صدمة بعد احتراق القرص الصلب الذي كان يحمل دليل إدانة عزت، أما رامي فقد أقدم على فعلا صادما يجعل الحلقة القادمة منتظرة وبشدة للكشف عن تبعات هذا الفعل.

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 27 على منصة شاهد

ومن المقرر عرض  مسلسل آسر الحلقة 27 على منصة شاهد اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

تفاصيل مسلسل آسر 

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ويتكون مسلسل آسر من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من  المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 27 باسل خياط باميلا الكيك خالد القيش سامر المصري زينة مكي عباس النوري منصة شاهد موعد عرض مسلسل آسر

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