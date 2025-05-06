ارتفاع أسعار النفط بعد تسجيل أدنى مستوى منذ 4 سنوات بعد قرار أوبك

شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء المبكرة، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات في الجلسة السابقة مدفوعة بقرار أوبك+ تسريع زيادات الإنتاج، مما أشعل قلقا من فائض المعروض في وقت تثير فيه الرسوم الجمركية الأمريكية مخاوف حيال الطلب.

تحرك الأسواق



بحلول الساعة 0050 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات إلى 60.33 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 57.23 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وسجل الخامان القياسيان أدنى مستوياتهما منذ فبراير 2021 عند التسوية أمس الاثنين.

واتفقت مجموعة أوبك+ السبت على تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، إذ قررت زيادة الإنتاج في يونيو بمقدار 411 ألف برميل يوميا.

وتؤدي زيادة الإنتاج في يونيو من قبل ثمانية دول في أوبك+ إلى رفع إجمالي الزيادات المجمعة لأبريل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل يوميا. ووفقا لحسابات رويترز، يمثل ذلك تخفيفا بنسبة 44 بالمئة للتخفيضات المختلفة المتفق عليها منذ عام 2022 والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا.

وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن المجموعة قد تلغي بالكامل تخفيضاتها الطوعية بحلول نهاية أكتوبر إذا لم يحسن الأعضاء التزامهم بحصص إنتاجهم.

وخفضت شركة دايموند باك إنرجي الأمريكية لإنتاج النفط الصخري أمس الاثنين توقعاتها لإنتاج النفط في عام 2025 وقالت إن مزيجا من عدم اليقين الاقتصادي العالمي وارتفاع إمدادات أوبك+ أدى إلى وصول إنتاج النفط الأمريكي إلى نقطة تحول.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن خطط الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية وخفض الضرائب وإلغاء قيود تنظيمية ستعمل معا لتعزيز الاستثمار طويل الأجل في الاقتصاد الأميركي، مضيفا أن الأسواق المالية الأميركية "مضادة للهشاشة" وستتغلب على أي اضطرابات قصيرة الأجل.

من المرجح أن يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء في ظل تأثير الرسوم الجمركية على التوقعات الاقتصادية.

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