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محافظات

محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء تنفيذًا لتوجيهات السيسي

الاسكندريه
الاسكندريه

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء خلال شهر مايو، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

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وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر كافة الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بوضع الصحة كأولوية قصوى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية ٦ قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر مايو وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تبدأ القوافل يومي(٥-٦ مايو) بوحدة البصرة نطاق حي العامرية، وتقام يومي (١١-١٢ مايو ) بوحدة التنمية نطاق مركز ومدينة برج العرب.

كما تنفذ إيضًا يومي (١٣-١٤ مايو) بوحدة بنجر١٤ بنطاق  مركز ومدينة برج العرب، وتقام
القوافل الطبية بنطاق حي العجمي يومي (١٩-٢٠ مايو) بوحدة الذراع البحري ك ٢١، وتختتم مديرية الصحة قوافل  شهر مايو بتواجدها في حي العامرية  يومي (٢٥-٢٦ مايو) بوحدة  حارس ويومي (٢٧-٢٨ مايو) بوحدة الوقاد.

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الفريق أحمد خالد الاحياء الرئيس عبد الفتاح

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