تصل لتدمير الماتور، أضرار الوقود المغشوش على السيارة 

يتسبب تفويل السيارات بـ البنزين المغشوش عدة أضرار للمحرك ومنذ ساعات تصدر هاشتاج البنزين المغشوش محرك البحث جوجل وكان الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي مما دفع وزارة البترول لإصدار بيان تنفي فيه واقعة البنزين المغشوش.

واحتوى بيان الوزارة على أنها تابعت انتشار أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي بوجود بنزين مغشوش داخل المحطات، وقامت بدورها بإرسال لجان لسحب عينات بشكل مستقل على مستوى الجمهوريةـ بكامل محطات شركات توزيع البنزين واكدت في بيانها أن العينات مطابقة للمواصفات.

أضرار استخدام الوقود المغشوش على ماتور السيارة

وفي هذا التقرير توضح فيتو أضرار استخدام البنزين المغشوش على ماتور السيارة، والتي تصل الى تلف الماتور نهائيا.

وصرح مصدر بشركة التعاون للبترول وهي إحدى شركات قطاع البترول المسئولة عن توزيع وبيع المواد البترولية لـ “فيتو” بأن هناك عدة أضرار قد تضرب ماتور السيارة بسبب استخدام البنزين المغشوش بداية من تآكل وتلف أجزائه، مثل البخاخات والفلاتر والشمعات، مما قد يتسبب في أعطال خطيرة مكلفة.

واضاف ان من أهم اضرار البنزين المغشوش على الماتور انسداد المرشحات، بسبب الشوائب الموجودة في البنزين المغشوش مما يعيق تدفق الوقود ويؤثر على كفاءة عمل المحرك.

كما اضاف ان البنزين المغشوش يتسبب في تكوين رواسب في المحرك بسبب عدم احتراقه بشكل كامل كما ينبغي، مما قد يُسبب انسداد الحاقنات والأسطوانات.

وفي ذات السياق اشار أن استخدام البنزين المغشوش إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل غير طبيعي، مما قد يُسبب تلف أجزاء المحرك.

ويؤدي الي انخفاض كفاءة عمل المحرك مما يُسبب ضعف أداء السيارة وزيادة استهلاك الوقود من أعراض البنزين السيء على السيارة على المدى الطويل.

ضعف آمن وسلامة السيارة

من المشكلات الكبيرة التي ومنها تعطل السيارة فجأة، مما قد يُشكل خطرًا على سلامة وأمان السائق والركاب.

واضاف ان استخدام البنزين المغشوش يؤد الى تلف نظام الوقود بالكامل نتيجة خلطه بالمياه التي تسبب تلف وصدأ المنظومة بالكامل، أو خلطه بأنواع أخرى بها شوائب.

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