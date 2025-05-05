رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية يمنح السيسي العضوية الفخرية ووسام الاستحقاق

منح رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية الرئيس السيسي العضوية الفخرية وسلم الرئيس وسام الاستحقاق، وهو أعلى وشاح يُمنح لرؤساء الدول.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، انطلاق فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة العالم العسكرية للفروسية، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الفترة من ٥ إلى ٨ مايو ٢٠٢٥.



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