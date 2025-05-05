الشك ينهي حب 15 عاما.. محاسب يتخلص من زوجته بـ 22 طعنة في العجوزة.. والمحكمة تعاقبه بالسجن المشدد

في شتاء شهر ينايرالمنقضى، وبين جدران منزل بسيط في حي العجوزة، كان القدر يخط نهاية مأساوية لعلاقة زوجية بدأت ذات يوم بوعود الحب، وانتهت بطعنات الغدر.



"عمرو"، محاسب في الخمسينات من عمره، لم يعد يرى في زوجته "نهى" شريكة حياة، بل بات يشك في كل حركة، وكل مكالمة، وكل صمت.

أما هي، فكانت تقاوم بشجاعة انهيار بيتها، تحاول أن تحافظ على ما تبقى من كرامة وسط دوامة من الشكوك والتهديدات.

حب وشك يتحول إلى جريمة مأساوية

التقى "عمرو" و"نهى" قبل أكثر من 15 عاما، زواج تقليدي لكنه استمر، أنجبا أطفالا، وبنيا بيتا وأسرة، إلا أن ما خفي كان أعظم فخلف الأبواب المغلقة، كانت تنهش الخلافات أساس البيت.

قتلها أمام أطفالها.. حينما تحوّل الشك إلى سكين

ومع مرور الوقت، بدأ "الشك" يسكن عقل الزوج، حتى صار ضيفًا دائمًا في كل نقاش وكل لحظة.

بحسب شهادة والدة "نهى"، فإن ابنتها كانت تعيش شهورًا طويلة من التوتر، وتعرضت لمحاولات متكررة للسيطرة والتهديد، وأخبرتها بأن "عمرو" طلقها شفهيًا، ثم وعدها بنقل بعض ممتلكاته باسمها، لكنه تراجع فجأة، وبدأ في توجيه اتهامات عن علاقة قديمة بشخص لم تره منذ 20 عامًا.

في 16 يناير 2024، استيقظ "عمرو" وقد عقد العزم على إنهاء كل شيء. ليس بالحوار.. بل بالدم واشترى سكينًا، وتوجه إلى منزل والدة زوجته. اتصل بابنته ليطمئن على وجود "نهى" في المنزل. وعندما فتحت له أطفاله الباب، لم يتردد.

دخل بكل هدوء، طلب من الأطفال الجلوس في الصالون، ثم توجه إلى الغرفة التي كانت فيها "نهى"، وهناك، أخرج السكين، وانهال عليها بـ22 طعنة قاتلة في الصدر والرقبة والبطن. لم تصرخ كثيرًا.. ربما لأن الصدمة كانت أسرع من الكلمات.

اعتراف قاتل زوجته بعد 15 سنة زواج

"الشيطان لعب في دماغي.. كنت حاسس إنها بتخوني فقررت أخلص عليها"، أمام النيابة، لم يحاول "عمرو" التهرب من ارتكاب الجريمة وكانت الشك تحول الى جريمة قتل بسكين.

النيابة تصدر قرارًا بإحالة قاتل زوجته للمحاكمة

وأمرت نيابة شمال الجيزة، بإحالة محاسب إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجته بـ22 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد، داخل مسكن والدتها في منطقة العجوزة.

وفي اعترافات المتهم أقر بشرائه سكينًا من أحد محلات الأدوات المنزلية لتنفيذ مخططه بحق زوجته فور ذهابه لمنزل والدها، وخبأه في حقيبته وطلب مقابلتها، وبمجرد أن رآها أظهر سلاحه الأبيض وسدد لها 22 طعنة متفرقة بجسدها، أمام والدتها وطفليه.

وأكدت تحريات المباحث التى تسلمتها النيابة، أن الضحية وزوجها متزوجان منذ 20 عامًا، ولديهما طفلان، ودبت الخلافات بينهما قبل فترة وغادر على إثرها بيت الزوجية في إمبابة إلى منزل والدتها في العجوزة بالجيزة، ديسمبر الماضي، مع تضاؤل فرص استقرار الأحوال بينهما.

بعد شهور من التحقيقات، وأمام محكمة جنايات الجيزة، وقفت عائلة "نهى" تتابع الجلسة التي ينتظرها الجميع، وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

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