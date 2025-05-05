خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بالتعاملات الأخيرة

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية في أسبوع، واستهلت مؤشراتها في المنطقة الحمراء.

ففي المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% وهي تقدر بـ 3 نقاط ليصل إلي 11412 نقطة بقيم تداول تصل الى 9 مليارات ريال في نهاية جلسه التداولات.

وفي الكويت

تواجد مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.07%، وهي تقدر بـ 6 نقاط ليصل الي 7066 نقطة بقيم تداول تجاوز 50 مليون دينار.

وأختتمت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الاثنين، على صعود مؤشرها العام بواقع 8.03 نقاط، أي بنسبة 0.10 %، ليبلغ مستوى 7974.57 نقطة، وذلك من خلال تداول 332.4 مليون سهم عبر 18627 صفقة نقدية بقيمة 79.6 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيس بواقع 21.83 نقطة، أي بنسبة 0.31 %، ليغلق عند 7001.19 نقطة، من خلال تداول 185.9 مليون سهم عبر 10126 صفقة نقدية بقيمة 27.5 مليون دينار.

وقفز مؤشر السوق الأول بواقع 15.89 نقطة، أي بنسبة 0.18 %، لينهي تداولاته عند مستوى 8611.46 نقطة، من خلال تداول 146.4 مليون سهم عبر 8501 صفقة بقيمة 52 مليون دينار.

وفي الإمارات

تواجدت المؤشرات في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.07%وهي تقدر بـ 4 نقاط ليصل إلي 5287 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.09% وهي تقدر بـ 9 نقاط ليصل إلي 9570 نقطة بقيم تداول تجاوز 3 مليارات درهم تنفيذات الأسواق في نهاية جلسه التداول.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي خلال تداولات أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 1% عند مستوى 5345 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 377 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 57 شركة تم تداولها اليوم، بينما هبطت أسهم 24 شركة، وبقيت 9 على استقرار.

تداولات البورصات الخليجية بالأمس

وشهدت جلسة أمس الأحد اول جلسات الأسبوع، وتباين في اداء المؤشرات الخليجية.

ففي استهلاله تداولات الأسبوع واستهلاله تداولات شهر مايو تباين أداء المؤشرات في مستهل الجلسة حيث تواجد مؤشر السوق السعودي في المنطقة الحمراء، ولكن سرعان ما عاد للمنطقة الخضراء.

ففي المملكه العربيه السعودية ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03%، وهي تقدر بـ 4 نقاط ليرتفع لمستوي 11547 نقطة مع تحسن في قيم التداول ليصل الي 8 مليارات ريال بنهاية التداولات.

وفي الكويت ارتفع مؤشر الكويت 50بنسبة 0.39%وهي تقدر بـ 28 نقطة ليصل إلي 7129 نقطة بقيم تداول تصل إلي 55 مليون دينار بنهاية جلسة التداولات.

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