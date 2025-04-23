محافظ دمياط يستعرض خطة تطوير مدينة رأس البر

دمياط تستعد لصيف سياحي ساخن:

ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الاجتماع الدوري للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والنائب وليد التمامي عضو الهيئة ومجلس الشيوخ، إلى جانب الدكتورة رانيا الغباشي مدير إدارة السياحة، وأعضاء الهيئة الدكتور محمد العرابي، ومحمد دعدور، ومحمد أبو يوسف، وهيثم الغيطاني.

خطة صيفية متكاملة لشواطئ رأس البر

ناقش الاجتماع ملفات حيوية تتعلق بعمل الهيئة، حيث أكد المحافظ أهمية تكثيف الجهود لتفعيل رؤية تنشيط السياحة، مشيرًا إلى ما تم تحقيقه من تجهيزات شاملة لاستقبال أعياد الربيع وموسم صيف 2025 بمدينة رأس البر.

وكشف عن خطة جديدة لتنظيم عمل الكافيتريات بالشواطئ تضمن مساحات مجانية للمواطنين، وتفتح المجال أمام مستأجرين جدد بشروط تصميمية تواكب رؤية التطوير وتحافظ على الوجه الجمالي للمدينة.

محافظ دمياط يجتمع مع المهتمين بالسياحة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

نجاح شم النسيم وتحضيرات متواصلة للصيف

أشاد الشهابي بالمردود الإيجابي لخطط المحافظة في شم النسيم، مؤكدًا أن الاستعدادات مستمرة لاستقبال موسم الصيف، وتشمل إجراءات تنظيمية صارمة لتوفير أماكن بديلة للباعة والتصدي للمخالفات والإشغالات لتحسين المشهد الحضاري.

التحضير لعيد دمياط القومي ومهرجان المواهب

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق المبكر لاحتفالات عيد دمياط القومي في مايو المقبل، مع بدء التحضيرات لإطلاق النسخة الثانية من "مهرجان دمياط"، الذي سيتضمن فعاليات متنوعة لاكتشاف المواهب من أبناء المحافظة، وترويج دمياط كمقصد سياحي وثقافي متميز.

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