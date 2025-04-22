الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يترأس اجتماع لجنة صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي

محافظ دمياط يبحث تسكين الفئات الأولى بالرعاية في اجتماع لجنة التمويل

محافظ دمياط يجتمع
محافظ دمياط يجتمع مع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان، فيتو

ترأس الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، اليوم، اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد بدران، مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، ومديري مديريتَي الإسكان والمالية، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

اجتماع المحافظ ولجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي
اجتماع المحافظ ولجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

 

 

بحث ضم الوحدات السكنية وتسكين الفئات الأولى بالرعاية

 

ناقش محافظ دمياط خلال الاجتماع عددًا من الملفات الهامة، من أبرزها حصر الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان الصناعي بالوحدات المحلية، وموقف ضمها إلى وحدات الإسكان الاقتصادي، وفقًا لضوابط وشروط محددة لتوفيق أوضاع المستحقين المؤهلين للتمليك من الفئات الأولى بالرعاية.

صيانة عمارات الإيواء وتسكين المستحقين بوحدات "حياة كريمة"

 

كما استعرض المحافظ الإجراءات المتخذة فيما يخص الصيانة الدورية للوحدات السكنية بعمارات الإيواء بمناطق الشهابية وشطا، إضافة إلى متابعة تسكين الحالات المستحقة بوحدات الإيواء وعدد من المناطق الأخرى، إلى جانب متابعة تسكين المستحقين بوحدات "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتفتيش ثانٍ بكفر سعد.

توجيه بإنشاء عمارة إدارية جديدة بشارع فكري زاهر

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور الشهابى بسرعة إعداد التصميمات والمقايسات اللازمة لإنشاء عمارة إدارية جديدة بشارع فكري زاهر بمدينة دمياط، وذلك في إطار تعزيز البنية الإدارية بالمحافظة وتلبية احتياجات المواطنين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المقايسات اللازمة تلبية احتياجات المواطنين رؤساء الوحدات المحلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظ دمياط مشروعات الاسكان الاقتصادي مدينة دمياط مشروعات الإسكان

مواد متعلقة

محافظ دمياط يبحث الأعمال التنسيقية لمشروع ازدواج طريق رأس البر الغربي وخط المياه الجديد
ads

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة، ما القصة؟

بيسيرو يرد على شوبير: أنا من طلبت رحيل زيزو بسبب عدم التركيز

ترامب يستقبل مليارديرا إماراتيا يعتزم ضخ استثمارات بـ 20 مليار دولار في أمريكا

الداخلية تضبط المتهم بواقعة دهس مواطن عمدًا بحلوان وتكشف الملابسات

بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا

بدءا من الجمعة المقبل، مواعيد غلق المحال والكافيهات بالتوقيت الصيفي

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات منتصف مايو المقبل

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم، السلك 9 مم و9.5 مم H12 يسجل 150 ألف جنيه

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

8 اتهامات تواجه عصابة استغلال سيارات المعاقين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون لغير الوارثين نصيب من الميراث؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

تفسير رؤية سماع الزغاريد في المنام وعلاقته بقدوم الفرح والسرور

المزيد
الجريدة الرسمية