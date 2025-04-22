محافظ دمياط يبحث تسكين الفئات الأولى بالرعاية في اجتماع لجنة التمويل

محافظ دمياط يترأس اجتماع لجنة صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي

ترأس الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، اليوم، اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد بدران، مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، ومديري مديريتَي الإسكان والمالية، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

اجتماع المحافظ ولجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

بحث ضم الوحدات السكنية وتسكين الفئات الأولى بالرعاية

ناقش محافظ دمياط خلال الاجتماع عددًا من الملفات الهامة، من أبرزها حصر الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان الصناعي بالوحدات المحلية، وموقف ضمها إلى وحدات الإسكان الاقتصادي، وفقًا لضوابط وشروط محددة لتوفيق أوضاع المستحقين المؤهلين للتمليك من الفئات الأولى بالرعاية.

صيانة عمارات الإيواء وتسكين المستحقين بوحدات "حياة كريمة"

كما استعرض المحافظ الإجراءات المتخذة فيما يخص الصيانة الدورية للوحدات السكنية بعمارات الإيواء بمناطق الشهابية وشطا، إضافة إلى متابعة تسكين الحالات المستحقة بوحدات الإيواء وعدد من المناطق الأخرى، إلى جانب متابعة تسكين المستحقين بوحدات "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتفتيش ثانٍ بكفر سعد.

توجيه بإنشاء عمارة إدارية جديدة بشارع فكري زاهر

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور الشهابى بسرعة إعداد التصميمات والمقايسات اللازمة لإنشاء عمارة إدارية جديدة بشارع فكري زاهر بمدينة دمياط، وذلك في إطار تعزيز البنية الإدارية بالمحافظة وتلبية احتياجات المواطنين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.