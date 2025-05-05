الدوري المصري، ياو أنور يتوج رجلا لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

توج اللاعب ياو أنور مهاجم البنك الأهلي، بجائزة رجل مباراة البنك الأهلي أمام الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بمجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز

وكلن ياو أنور تألق بشدة خلال المباراة، ونجح في تسجيل هدف التعادل الثاني لفريقه في وقت قاتل عند الدقيقة 90+3

سقط فريق الكرة بنادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام البنك الأهلي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: ناصر منسي.

ويحل على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمود حمدي "الونش" ومحمد حمدي وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحسام أشرف وسيف الجزيري.

ياو أنور مهاجم البنك الأهلي، فيتو

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

فيما أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك.. وجاء على النجو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، إسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي (شيفو)

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحى، محمد ابراهيم، أحمد مدبولي

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد صبحى، داو سيريل، أحمد ياسر ريان، محمد بسيوني، سيرجي أكا، أحمد النادري، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو.

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