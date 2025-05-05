تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الزمالك فى الدوري

الدوري المصري، أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

وضم تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري كلا من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، إسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي (شيفو)

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحى، محمد ابراهيم، أحمد مدبولي

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد صبحى، داو سيريل، أحمد ياسر ريان، محمد بسيوني، سيرجي أكا، أحمد النادري، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو.

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

فيما وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الاثنين في إطار الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام البنك الأهلي.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعدادًا للمباراة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي، المقرر لها اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث الزمالك عن العودة لسكة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام المصري، فيما يأمل البنك الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أملا في إنهاء الدوري بمركز مؤهل للبطولات الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وست تعادلات فيما نال 3 هزائم، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وانتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على إستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وتم إلغاء هدف سجله ناصر منسي لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 63 بعد الرجوع لتقنية الفيديو ولمس الكرة ليده قبل أن تسكن الشباك.

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