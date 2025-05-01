ياو أنور يحصد جائزة رجل مباراة سيراميكا والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

حصد التوجولي ياو أنور مهاجم فريق البنك الأهلي جائزة رجل مباراة فريقه التي جمعته أمام سيراميكا، اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ياو أنور هدفا في فوز البنك الأهلي على سيراميكا بنتيجة 2/4.

سجل أهداف فريق البنك الأهلي، سعيدو سيمبوري وياو أنور وأحمد ياسر ريان وأحمد مدبولي، بينما أحرز محمد رضا بوبو وفخري لاكاي هدفي فريق سيراميكا.

ترتيب سيراميكا والبنك الأهلي

بهذه النتيجة، يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مدربه مصطفى، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل سيراميكا بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السادس برصيد 27 نقطة ضمن منافسات مجموعة التتويج.

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