الأمن يكشف ملابسات تداول فيديو لأطفال يعتدون على آخر بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ثلاثة أطفال يعتدون على طفل آخر بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أبريل الماضي، تلقى مركز شرطة البرلس بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، مقيم بدائرة المركز، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم. وبسؤال والده، اتهم ثلاثة طلاب – يقيمون بذات الدائرة – بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابته.

التحريات تكشف حقيقة الواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط الأطفال المتهمين، وبسؤالهم تبين أنه أثناء تواجدهم داخل منزل أحدهم، في غياب أسرته، قام الأخير بإحضار سلاح ناري "طبنجة مُعدلة غير مرخصة" تعود لوالده (صاحب مكتب مقاولات)، وأثناء عبثه بها خرجت طلقة بطريق الخطأ أصابت صديقهم.

وأوضحوا أنهم، عقب الواقعة، قاموا بسحب الطفل المصاب إلى خارج المنزل لطلب المساعدة. وجرى ضبط والد الطفل مالك السلاح، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح دون ترخيص، مؤكدًا عدم علمه بحدوث الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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