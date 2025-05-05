مشيرة خطاب تكشف إشكالية قانون الإيجار القديم وعدد المتضررين بالتعديلات

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "هناك حساسية شديدة في ملف تعديلات قانون الإيجار القديم".

أزمة الشقق خلال فترة الستينيات وموقف الحكومة الحالي

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "أتذكر أنه خلال فترة الستينيات كانت الناس بتدوخ علشان تلاقي شقة لأن مكنش فيه أسعار عادلة، دلوقتي الحكومة بتوفر شقق بأسعار مناسبة لكل الفئات بما فيهم محدودي الدخل".

المادة الشائكة في تعديلات قانون الإيجار القديم

ولفتت: "هناك خوف من تناول قضية الإيجارات القديمة، واليوم الحوار الشائك كان حول المادة الخامسة المقترحة بقانون الإيجار بشأن انتهاء العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشأن الإيجار القديم خلال 5 سنوات، ورأيي إن كل شيء يتباع بقيمته وإلا الدنيا تبوظ، لو احنا هنحرك أو نعدل ونغير القانون لازم نشوف مصلحة المواطن فين".

عدد المواطنين المتضررين من تعديلات الإيجار القديم

وأشارت: "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قدم دراسة جيدة، وأتضح أمامنا بأن هناك مليون شقة إيجار قديم بها 6 ملايين شخص سيتأثروا بسبب قانون الإيجار القديمة، بعد تعديلات الإيجار القديم".

واختتمت: "النقطة التي تقلقني إهمال الملاك في صيانة العقارات بسبب عدم حصوله على إيجار عادل، وبالتالي يجب أن يكون الإيجار آمنا حتى يطمئن المستأجرين على حياتهم".

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