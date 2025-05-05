رابطة المستأجرين توجه رسالة عاجلة للحكومة قبل إصدار قانون الإيجار القديم

قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إنه يجب مراجعة الإجراءات الحكومية التي تتخذ قبل صدور تعديلات قانون الإيجار القديم بما يضمن ألا تتفاقم أزمات الفئات الأقل دخلا.

مراعاة المستأجرين القدامى في الإيجار القديم

وتابع أن قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي حقوق المستأجرين القدامى الذين تعودوا على عقود الإيجارات القديمة وظروف حياتية محددة.

مراعاة العدالة الاجتماعية في التعديلات المقترحة للايجار القديم

وقال خلال حديثه ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة “أزهري” إن أحكام المحكمة الدستورية بمثابة سيف على رقاب الجميع ويجب الالتزام بها، ولكن يجب مراعاة العدالة الاجتماعية في التعديلات المقترحة.

وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم يجب أن يوفر حلولًا واقعية تلائم الأوضاع الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن المستأجرين ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تضررًا من التعديلات إذا لم يتم توفير آليات دعم حقيقية، مثل وحدات سكنية بديلة تتناسب مع قدراتهم المالية.

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