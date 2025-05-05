الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

رابطة المستأجرين توجه رسالة عاجلة للحكومة قبل إصدار قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إنه يجب مراجعة الإجراءات الحكومية التي تتخذ قبل صدور تعديلات قانون الإيجار القديم بما يضمن ألا تتفاقم أزمات الفئات الأقل دخلا.

مراعاة المستأجرين القدامى في الإيجار القديم

وتابع أن  قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي حقوق المستأجرين القدامى الذين تعودوا على عقود الإيجارات القديمة وظروف حياتية محددة.

مراعاة العدالة الاجتماعية في التعديلات المقترحة للايجار القديم

وقال  خلال حديثه ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة “أزهري” إن أحكام المحكمة الدستورية بمثابة سيف على رقاب الجميع ويجب الالتزام بها، ولكن يجب مراعاة العدالة الاجتماعية في التعديلات المقترحة.

وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم يجب أن يوفر حلولًا واقعية تلائم الأوضاع الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن المستأجرين ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تضررًا من التعديلات إذا لم يتم توفير آليات دعم حقيقية، مثل وحدات سكنية بديلة تتناسب مع قدراتهم المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابطة المستأجرين الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الحكومة تعديلات الايجار القديم

مواد متعلقة

متضررو الإيجار القديم تطالب بسرعة إخلاء الوحدات الآيلة للسقوط

وزيرة التنمية المحلية تشارك في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم

دراسة: 95% من المستأجرين يرفضون تعديل الإيجار القديم، وهذه أبرز التوصيات

الأكثر قراءة

غموض مصرع روان ناصر يثير القلق، وأصدقاء طالبة علوم الزقازيق يكشفون سر وفاتها

أول رد من "التموين" على انتشار بنزين مغشوش بمحطات الوقود

تفاصيل زيارة سلطان البهرة للقاهرة ولقاء الرئيس السيسي (فيديو وصور)

بالأرقام، عدد وحدات الإيجار القديم في كل محافظة

شيكابالا يرفض التدريب مع زيزو في مران المستبعدين بالزمالك

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم

أول تحرك من وزارة البترول لمواجهة أزمة البنزين المغشوش

وسط انهيار أسرتها وصديقاتها، تشييع جثمان روان طالبة علوم الزقازيق (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كواليس أول خلاف بين وزير الأوقاف والأزهر بسبب مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكروب

هل رغبة المتوفى في الحج تعتبر وصية؟.. تعرف على رد الإفتاء

تفسير رؤية العدو في المنام وعلاقتها بتحقيق الاستقرار والرزق الحلال

المزيد
الجريدة الرسمية