الإثنين 05 مايو 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو الحركات البهلوانية بالسيارة في الشرقية

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو لقائد سيارة وأداء حركات استعراضية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ملاكي أثناء أداء حركات استعراضية خطرة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، ما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تبين أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط السيارة وقائدها في حينه، وتبيّن أنه شخص عاطل، ومقيم بدائرة المركز. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة خلال مشاركته في حفل زفاف أحد أصدقائه.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الإدارية حيال السيارة المخالفة.

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حركات استعراضية فيديو حفل زفاف الشرقية تعريض حياة المواطنين للخطر

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