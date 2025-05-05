هل يوجد بنزين مغشوش في محطات الوقود؟ شعبة المواد البترولية ترد

كشفت الشعبة العامة للمواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حسن نصر، حقيقة ما تردد بشأن وجود أزمة تتعلق بانتشار بنزين مغشوش في محطات الوقود.

لا توجد مشكلة في المواد البترولية

وقال «نصر » لـ«فيتو» إنه لا توجد مشكلة في المواد البترولية، وأن ما يثار بشأن وجود أعطال في السيارات متأثرة بغش البنزين، كلام غير صحيح، ويندرج تحت مخططات تكدير السلم العام، وأحد الشائعات التي يتم ترويجها بعد قرار رفع أسعار البنزين والسولار.

رقابة صارمة على نقل وتوزيع وبيع البنزين

وأضاف أن هناك رقابة صارمة على نقل وتوزيع وبيع البنزين، تبدأ من شركات التقرير وصولًا إلى المحطات، إذ تحرص كل شركة على استمرار الحصول على عينات من المواد البترولية لتأكد من مطابقتها للمواصفات.

حملات تموينية مستمرة للرقابة على المحطات

وتابع: إضافة إلى الحملات التموينية المستمرة للرقابة على المحطات، لمراجعة البيانات المحطات، والتأكد من وجود مخالفات، وأخد عينات يومية من المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

لا يوجد شكوى رسمية تثبت تضرره من البنزين

واستطرد: أتحدى أن يكون أحد واجه مشكلة وقام بتحرير محضر، إذ لا يوجد شكوى رسمية تثبت أو تؤكد تضرر مواطن من البنزين، أو ثبت أن هناك محطة عليها مخالفات غش في البنزين.

البنزين لا يمكن غشه فهو لا يضاف له الماء

وأشار إلى أن البنزين لا يمكن غشه؛ إذ لا يوجد طرق لغش البنزين، فالبنزين لن يضاف له الماء مثلًا أو إضافات أخرى، وهذه اتهامات بالباطل.

التقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت لمواجهة الشائعات حول غش البنزين

وقال: أن الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت بمتابعة الشائعات التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غش البنزين، لمعرفة مروجي هذه الشائعات وأهدافهم، فهي اتهامات باطلة لإثارة البلبلة.

الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية بداية من أبريل الماضي

وعلى صعيد أخر، كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا.

ارتفاع أسعار البنزين والسولار في الأسواق

ووفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولة، ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز، وجاءت الأسعار كالأتي:

بنزين 95 بـ 19 جنيها لتر بنزين 92 بـ 17.25 جنيه لتر بنزين 80 بـ 15.75 جنيه لتر السولار بـ 15.5 جنيه لتر والكيروسين بـ 15.5 جنيه لتر والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن. وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه وطن الغاز الصب 16000 جنيه والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

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